الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاماً مع تلاشي آمال خفض الفائدة





سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء، ​مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري ‌لها ​منذ أكثر من 17 عاما، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4544.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود ⁠الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.3 بالمئة إلى 4573.20 دولار. وتراجع الدولار، مما جعل السلع المقومة به أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. وخسر الذهب نحو 14 بالمئة منذ ‌بداية الشهر الحالي، متجها نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبرتشرين الأول 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار ‌بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا الربع.

واستبعد المتعاملون ‌على نحو شبه كامل أي احتمال لخفض مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر ‌الفائدة هذا العام، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق ​أوسع. وقبل اندلاع الحرب ‌في الشرق الأوسط، ​كانت هناك توقعات بخفض ⁠سعر الفائدة الأمريكية مرتين هذا العام.

وواصلت أسعار النفط القياسية مكاسبها لتسجل أكبر ارتفاع شهري لها على الإطلاق مع تفاقم الصراع ​في ⁠الشرق الأوسط، ⁠مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الاثنين إن البنك المركزي يمكنه الانتظار لمعرفة كيف ستؤثر ⁠الحرب مع إيران على الاقتصاد والتضخم، مشيرا إلى أن صانعي السياسات عادة ما يتجاهلون الصدمات مثل تلك الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر محطات الطاقة والآبار النفطية الإيرانية ‌إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، بعد أن وصفت طهران مقترحات السلام ​الأمريكية بأنها "غير واقعية" وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 70.81 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1901.95 دولار، وزاد سعر ​البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1421.45 ‌دولار.







