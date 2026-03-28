رغم ارتفاعه 1 %.. الذهب دون 4450 دولاراً

ارتفع الذهب، أمس، مدعوماً بالإقبال على الشراء بعد تراجعه في ‌الآونة ​الأخيرة لكنه يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي،.

وذلك بعدما أججت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مخاوف التضخم ورفعت الدولار، وعززت توقعات رفع أسعار الفائدة عالمياً.

وخلال التداولات زاد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4419.99 دولاراً للأوقية (الأونصة).

ومن المتوقع أن يسجل خسارة أسبوعية 1.5% بعد أن لامس أدنى مستوى له في ⁠أربعة أشهر عند 4097.99 دولاراً يوم الاثنين.

وينذر ارتفاع ⁠أسعار النفط بزيادة تكاليف النقل والتصنيع مما يزيد من ضغوط التضخم. ورغم أن التضخم يعزز عادة جاذبية ⁠الذهب كأحد أدوات التحوط، فإن ارتفاع الفائدة يضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يستبعد المتعاملون تماماً أي خفض لأسعار الفائدة الأمريكية في 2026 ويتوقعون بنسبة 40% رفعها مرة واحدة قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة ​في المعاملات الفورية 0.1% إلى 67.98 دولاراً للأوقية.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1843.77 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1365.25 دولاراً.