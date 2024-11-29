الذهب يتجه لأكبر انخفاض شهري في أكثر من عام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم "الجمعة" بدعم من انخفاض الدولار واستمرار التوتر الجيوسياسي، لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023 بعد موجة بيع للمعدن الأصفر عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2652.58 دولار للأوقية "الأونصة"بحلول ، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بأكثر من اثنين بالمئة بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2652.50 دولار.

وهبطت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة حتى الآن في نوفمبر تشرين الثاني في أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023 بعد ارتفاع الدولار في وقت سابق هذا الشهر عقب الانتخابات الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، لكنه لا يزال متجها لتسجيل زيادة اثنين بالمئة في الشهر ذاته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 30.63 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.3 بالمئة إلى 943.00 دولار. وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 970.00 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية.





