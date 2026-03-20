الذهب يتجه لثالث انخفاض أسبوعي وسط قوة الدولار وميل المركزي الأمريكي للتشديد





شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ​طفيفا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ‌انخفاض ​للأسبوع الثالث على التوالي تحت ضغط من قوة الدولار وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتشديد النقدي والذي أضعف الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وزاد ⁠الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4657.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0112 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن النفيس بأكثر ‌من سبعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ‌أبريل نيسان 1.1 بالمئة إلى 4657.90 ‌دولار.

وزاد الدولار مما يجعل المعدن النفيس ‌المسعر به أعلى ‌تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى استمرار ​ارتفاع أسعار ‌النفط الخام مما ​يفاقم الضغوط التضخمية من ⁠خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. وعادة ما يعزز ارتفاع التضخم من جاذبية الذهب ​كأداة ⁠للتحوط، ⁠لكن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على الأصول التي لا تدر عوائد.

وأبقت معظم ⁠البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة الرئيسية أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى استعدادها لمزيد من التشديد إذا استمرت صدمة التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة.

وبالنسبة ‌للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 ​بالمئة إلى 73 دولارا للأوقية. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1972.80 دولار. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى ​1452.21 دولار.