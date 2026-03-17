الذهب يرتفع مع تقييم المستثمرين لتداعيات الوضع في الشرق الأوسط

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الثلاثاء مدعوما بتراجع المخاوف ​من استمرار تعطل شحنات النفط لوقت طويل، فيما يقيم المستثمرون ‌التداعيات الاقتصادية ​للصراع في الشرق الأوسط قبيل سلسلة من قرارات السياسة النقدية التي ستتخذها البنوك المركزية هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 5023.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0251 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.5 بالمئة إلى 5027.20 دولار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد ⁠الكلي العالمي في تيستي لايف "تراجعت أسعار الذهب في أول 24 ساعة من التداول هذا الأسبوع. ويبدو أن ذلك يعكس رد الفعل الإيجابي للأسواق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني... وردا على ذلك، تراجع سعر ‌النفط الخام... وتخلى الدولار عن بعض مكاسبه الأخيرة مع ارتفاع الأسهم".

وكرر ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب دعوته للدول للمساعدة في فتح ⁠الممر، واشتكى من عدم استعداد أي منها لتقديم المساعدة.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج.

وفي حين ​يُنظر إلى ⁠الذهب على أنه ⁠وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز الأصول المدرة للعائد، مما يضعف الطلب على المعدن الأصفر.

وقال سبيفاك "تظل متابعة الأخبار المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة ⁠وإيران وتأثيرها على النفط الخام عاملا رئيسيا، لكن يحتمل بشدة أن يكون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عاملا محفزا أيضا. وقد يضعف الذهب إذا اتخذ البنك المركزي نبرة تشديد نسبي". ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير ‌للاجتماع الثاني على التوالي عندما يعلن بيانه الخاص بالسياسة النقدية غدا الأربعاء.

وتجتمع أيضا البنوك المركزية ​في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان وأستراليا وكندا وسويسرا والسويد هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 81.28 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى ​2161.35 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى ‌1620.45 دولار.







