الذهب يتكبّد ثاني خسارة أسبوعية

سجل الذهب خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، رغم ارتفاعه الطفيف أمس، ​إذ أدى صعود أسعار النفط إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ودفع المستثمرين لبيع جزء من استثماراتهم لتغطية خسائرهم، فيما ضغط ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية على الأسعار.

وخلال التعاملات ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى ⁠5087.61 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ولكنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي يبلغ 1.7%. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.16% إلى 5092.60 دولاراً.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: «يستخدم الذهب كوسيلة للحصول على سيولة نقدية سريعة عند تكبد خسائر في قطاعات أخرى نظراً لضعف أسواق الأسهم. وتجاوز سعر النفط 100 دولار يزيد من التوقعات بمزيد من الضغوط التضخمية، وبالتالي التراجع عن خفض أسعار الفائدة».

وتوعدت إيران بالإبقاء على مضيق هرمز الاستراتيجي مغلقاً، ما زاد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية والأصول التي تنطوي على مخاطرة.

وتتجه أسهم آسيا نحو تسجيل خسارة للأسبوع ​الثاني على التوالي مع اقتراب حرب إيران من ⁠إتمام أسبوعين، في ظل غارات بطائرات مسيرة وصواريخ في أنحاء المنطقة.

وفي حين تشير أحدث بيانات التضخم إلى أن زيادات الأسعار تحت السيطرة، ​فإن تأثير ⁠الحرب على ⁠إيران وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار النفط لم ينعكس بعد في البيانات.

أسعار الفائدة

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر، وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في 3 أسابيع ​تقريباً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 82.66 دولاراً للأونصة وهبط سعر البلاتين 2.3% إلى 2081.25 دولاراً، وتراجع سعر البلاديوم 0.7% إلى 1605.90 دولارات.