الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتجدد المخاوف بشأن التضخم





انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس تحت ضغط ارتفاع ​الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن ‌التضخم ​وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5165.73 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.2 بالمئة إلى 5171.40 دولار.

وزاد ⁠الدولار 0.2 بالمئة مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقفزت أسعار النفط في بداية التداول ‌مما زاد من ضغوط ‌التضخم إذ لا تزال الإمدادات من الخليج محدودة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة في فبراير بما يتماشى مع التوقعات مقارنة بزيادة 0.2 بالمئة في يناير وصعد المؤشر 2.4 بالمئة منذ بداية العام حتى فبرايرتماشيا مع التوقعات أيضا.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير ​غدا الجمعة بعد تأخرها.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 85.82 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2175.32 دولار وزاد ​البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1646.17 ‌دولار.