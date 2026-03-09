الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وانحسار الآمال في خفض أسعار الفائدة

انخفض الذهب بنحو ​اثنين بالمئة اليوم الاثنين، إذ أثر ارتفاع الدولار ‌على ​سعر المعدن المقوم به، في حين فاقمت زيادة تكاليف الطاقة المخاوف بشأن التضخم وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة ⁠إلى 5082.51 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0233 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب لشهر أبريل 1.4 بالمئة إلى 5099.40 دولارا.

ارتفع ‌الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، مما زاد من تكلفة الذهب ‌بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت عائدات سندات ‌الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى ‌مستوى في شهر، مما ‌رفع من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر ​عائدا.

وقال تيم ‌ووترر كبير ​محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم ⁠تريد "الذهب في تراجع اليوم على الرغم من اضطراب السوق، إذ عززت زيادة أسعار النفط الدولار بسبب ​مخاوف ⁠التضخم وتراجع ⁠توقعات خفض أسعار الفائدة".

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20 بالمئة إلى ما يزيد عن 110 دولارات ⁠للبرميل، إذ دفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الآخذة في التصاعد على إيران بعض كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط إلى خفض الإمدادات وسط مخاوف من اضطراب طويل الأمد في ‌الشحن عبر مضيق هرمز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة ​في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 82.50 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 2076.07 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة ​إلى 1605.12 دولارات.