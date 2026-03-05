الذهب يرتفع بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم ​الخميس وسط تراجع الدولار وبعدما دفع ‌اتساع ​الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 5176.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل واحدا بالمئة إلى 5186.30 دولارا.

وتراجع الدولار قليلا مما يجعل الذهب المسعر به ‌أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واتسعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد أمس الأربعاء بعد ‌أن أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية ‌إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، مما أسفر ‌عن مقتل ما ‌لا يقل عن 80 شخصا. ودمرت الدفاعات الجوية لحلف شمال ​الأطلسي صاروخا ‌باليستيا إيرانيا ​أُطلق باتجاه تركيا.

وارتفع الذهب ⁠الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه من أصول الملاذ الآمن بنحو 20 بالمئة ​منذ ⁠بداية ⁠العام وحتى الآن، وسجل مستويات قياسية متتالية وسط تزايد عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.

ويترقب ⁠المستثمرون حاليا بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق اليوم وتقرير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر فبراير المقرر صدوره ‌غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ​المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 84.43 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 2193.65 دولارا. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى ​1683 دولارا.