الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات ​كبيرة على إيران، ما أدى إلى تصعيد التوتر الجيوسياسي وتفاقم حالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية نحو 2 % إلى 5404 دولارات للأوقية مسجلاً ⁠أعلى مستوى في أكثر من 4 أسابيع.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم «على خلاف جولات تصعيد سابقة في هذا الصراع، هناك حافز قوي إلى حد ما للجانبين لمواصلة التصعيد، وهذا ينطوي على خطر يؤدي إلى بيئة فوضوية غير مؤكدة وبالتالي متقلبة لمدة تزيد على بضعة أيام فحسب... العوامل المحركة للذهب إيجابية للغاية».

لكن مؤشر الدولار ارتفع 0.27 %، ما زاد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى ​وحد من مكاسبه.

وسجل ‌الذهب، وهو أحد ​الأصول التقليدية الآمنة، مستويات قياسية متتالية ⁠هذا العام بسبب تزايد الغموض الذي يكتنف المشهد السياسي والاقتصادي في العالم.

ويبني الصعود الأحدث للذهب على ارتفاع بنسبة 64 % في 2025، مدفوعاً ​بعمليات ⁠شراء قوية من ⁠البنوك المركزية، وتدفقات قوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، وتوقعات بتيسير السياسة النقدية الأمريكية. وقال المحلل المستقل روس نورمان «ربما يكون الذهب أفضل ⁠مقياس يعكس حالة عدم اليقين العالمية، ينبغي أن نتوقع إعادة تسعير الذهب إلى مستويات ارتفاع قياسية جديدة مع دخولنا إلى عصر جديد تماماً من الغموض الجيوسياسي».

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير، ما يشير إلى أن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 % إلى 95 دولاراً للأوقية بعد تسجيل مكاسب شهرية في فبراير. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2383.50 دولاراً، وصعد البلاديوم بنسبة 2.3 % إلى 1826.59 ​دولاراً.