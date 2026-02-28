الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع بفضل الطلب

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، أمس، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على ‌التوالي، بسبب ​حالة الضبابية المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأمريكية، والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5181.18 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفع سعره 6.5% منذ بداية فبراير ليحقق مكاسب بلغت 58% في 7 أشهر.

وارتفعت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 5198.10 دولاراً وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال التعاملات، ما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.

مفاوضات

وقالت سوني كوماري المحللة لدى (إيه.إن.زد): «هناك عاملان (يدعمان الذهب)، أولاً حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الموجودة في السوق حالياً، ‌وثانياً، الوضع بين إيران والولايات المتحدة».

وقالت سلطنة عمان، الوسيط في المحادثات: «إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في ‌جنيف أمس بشأن ‌برنامج طهران النووي. ويعتزم الطرفان استئناف المفاوضات، ومن المقرر عقد اجتماعات على المستوى الفني الأسبوع المقبل ​في فيينا». وقالت لينه ‌تران، وهي محللة ​كبيرة للسوق لدى (إكس.إس دوت كوم):

«الجولات ⁠الأخيرة من المحادثات لم تسفر عن نتيجة واضحة، ما يجعل المخاطر الجيوسياسية قائمة لكن غير متصاعدة. وساهم ذلك في إبقاء أسعار الذهب ​مرتفعة، لكن ⁠ذلك لم ⁠يوفر بعد الزخم الكافي لتأسيس اتجاه صعودي مستدام».

رسوم جمركية

وبدأت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي تحصيل رسوم جمركية جديدة فرضتها على الواردات العالمية بنسبة 10% ⁠لفترة مؤقتة، وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير: إن هذه النسبة سترتفع إلى 15% على بعض الدول.

وعلى صعيد البيانات، ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكن معدل البطالة بدا مستقراً في فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 89.87 ​دولاراً للأونصة، وتتجه لتحقيق مكاسب بنسبة 6.2% خلال الشهر.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 4.1% إلى 2365.33 دولاراً للأونصة ليصل إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع وصعد البلاديوم أيضاً 2.1% ​ليسجل 1821.28 دولاراً.