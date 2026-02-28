الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع بفضل الطلب

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 5181.18 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفع سعره 6.5% منذ بداية فبراير ليحقق مكاسب بلغت 58% في 7 أشهر.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 5198.10 دولاراً وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في 3 أشهر خلال التعاملات، ما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس.
وقالت سلطنة عمان، الوسيط في المحادثات: «إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في جنيف أمس بشأن برنامج طهران النووي. ويعتزم الطرفان استئناف المفاوضات، ومن المقرر عقد اجتماعات على المستوى الفني الأسبوع المقبل في فيينا». وقالت لينه تران، وهي محللة كبيرة للسوق لدى (إكس.إس دوت كوم):
«الجولات الأخيرة من المحادثات لم تسفر عن نتيجة واضحة، ما يجعل المخاطر الجيوسياسية قائمة لكن غير متصاعدة. وساهم ذلك في إبقاء أسعار الذهب مرتفعة، لكن ذلك لم يوفر بعد الزخم الكافي لتأسيس اتجاه صعودي مستدام».
رسوم جمركية
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 89.87 دولاراً للأونصة، وتتجه لتحقيق مكاسب بنسبة 6.2% خلال الشهر.