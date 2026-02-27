الذهب يستقر مع تراجع عوائد سندات الخزانة وضعف الطلب

استقر الذهب بشكل عام اليوم الجمعة، إذ أدى انخفاض ​عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن ‌الأصفر، في ​حين أبقى الطلب الضعيف على الملاذات الآمنة الأسعار تحت السيطرة، فيما يقيم المستثمرون المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 5192.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة ⁠أشهر خلال اليوم.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد خصم التضخم، أي العائد الحقيقي، وهذا في الواقع عامل داعم حاليا، مما يسمح للذهب بالبقاء مستقرا ‌بغض النظر عن انخفاض علاوات المخاطرة أمس بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران".

ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي، حيث ارتفع بأكثر من ‌ستة بالمئة في فبراير، وهو الشهر الذي عزز ‌فيه تجدد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية والتوتر بين واشنطن ‌وطهران جاذبية الذهب بوصفه ملاذا ‌آمنا.

وقالت سلطنة عمان، الوسيط في المحادثات، إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما في جنيف أمس ​الخميس بشأن برنامج ‌طهران النووي، لكن ساعات ​من المفاوضات انتهت دون تحقيق انفراجة ⁠تؤدي لتجنب الضربات الأمريكية المحتملة وسط تعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3 بالمئة إلى 5209.20 دولارات.

ويتجه الدولار للارتفاع ​0.6 بالمئة خلال ⁠الشهر، وأدت مؤشرات ⁠على اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفا يميل أكثر للتشديد النقدي إلى ارتفاع سعر الذهب المقوم بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين ⁠تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكن البيانات أظهرت أن معدل البطالة بدا مستقرا في فبراير في سوق عمل مستقرة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية أن الأسواق تتوقع حاليا ما لا يقل ‌عن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا ​العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 89.73 دولارا للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب 6.1 بالمئة خلال الشهر.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 2260.09 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع، ​بينما زاد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى ‌1825.29 دولارا.