الذهب مستقر والأنظار على مؤشرات المخاطر الجيوسياسية

استقرت أسعار الذهب، أمس، وسط تعاملات حذرة وقلق المستثمرين من نتائج الجولة الثالثة ​من المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف والآمال بظهور مؤشرات تهدئ من حدة المخاطر الجيوسياسية.

وخلال التعاملات سجل الذهب تراجعاً طفيفاً في المعاملات الفورية بلغ 0.1 % إلى 5165.77 دولاراً ⁠للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.8 % إلى 5182.10 دولاراً.

وقالت رزان هلال، محللة الأسواق لدى ‌فوريكس دوت كوم: «يحاول الذهب والفضة تجاوز مستويات المقاومة عند 5200 دولار و90 دولاراً على التوالي، ‌لكنهما لم يتمكنا من الحفاظ على مكاسبهما ‌منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ما يزيد من ‌احتمالات التراجع في ‌حال التوصل إلى اتفاق جيوسياسي قريباً».

وانخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية ​2.8 % إلى 86.94 دولاراً للأونصة، وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.6 % إلى 2249.40 دولاراً، ونزل البلاديوم 1.6 % إلى 1766.95 دولاراً.