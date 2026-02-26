الذهب يصعد مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط غموض سياسة الرسوم الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في ظل تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة مع استمرار حالة الضبابية بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون تفاصيل إضافية حول الجولة الثالثة من المحادثات الأمريكية الإيرانية المقررة اليوم في جنيف.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً نسبته 0.2% ليصل إلى 5182.18 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.5% لتصل إلى 5198.70 دولار للأوقية. ويأتي هذا التحرك بعد أن سجل الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع، مدعوماً بتراجع قيمة الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل لدى المجموعة المصرفية سويسكوت، إن استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة والضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي في ظل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكلان عاملاً محفزاً إيجابياً لأسعار الذهب.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر بوفد إيراني اليوم في جنيف لإجراء جولة ثالثة من المحادثات النووية، وهو ما يضيف مزيداً من الترقب لحركة السوق.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأوقية في 29 يناير الماضي، وارتفعت بنسبة 20% منذ بداية العام الجاري، في ظل ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن ضد تقلبات الأسواق العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% لتصل إلى 87.43 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 2286.44 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1772.25 دولار للأوقية.