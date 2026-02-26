صعود الذهب مع هبوط الدولار وترقب محادثات أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بدعم ​انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول ‌الملاذ ​الآمن في ظل الضبابية التي تكتنف سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 5183.85 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0258 بتوقيت جرينتش.

⁠وسجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5 بالمئة ‌إلى 5200.50 دولار.

وقال كريستوفر وونج المحلل لدى أو.سي.بي.سي "حركة الأسعار انعكاس لعودة الضبابية التي تكتنف السياسة ‌الجديدة (بشأن الرسوم الجمركية) إلى الحسبان والمخاوف الجيوسياسية ‌وهبوط الدولار".

تراجع الدولار في بداية تعاملات اليوم، ‌إذ عززت أرباح ‌إنفيديا التي جاءت أفضل من المتوقع معنويات المستثمرين، فيما تنتظر الأسواق تفاصيل ​بشأن أحدث ‌الرسوم الجمركية ​الأمريكية على الواردات.

ومن شأن ⁠هبوط الدولار انخفاض سعر الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

من المقرر أن تعقد إيران ​والولايات ⁠المتحدة الجولة ⁠الأحدث من المحادثات في جنيف يوم الخميس بهدف تسوية نزاعهما بشأن البرنامج النووي الطويل الأمد وتجنب شن ⁠ضربات أمريكية جديدة على إيران بعد تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 88.84 دولاراً للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى ‌لها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.

وانخفض البلاتين في المعاملات ​الفورية 0.5 بالمئة إلى 2274.16 دولاراً للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1770.05 دولاراً. وبلغ كلا المعدنين في الجلسة السابقة أعلى ​مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.