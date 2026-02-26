الذهب يرتفع مع تواصل غموض الرسوم الجمركية

ارتفعت ​أسعار الذهب، أمس، بنحو 1% مع إقبال المستثمرين ​على الملاذ الآمن خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب ⁠في المعاملات الفورية 0.8% إلى 5186.16 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.6% إلى 5205 دولارات

. وبدأت الولايات المتحدة أول من أمس تحصيل رسوم جمركية مؤقتة جديدة 10% على الواردات من دول العالم، وصعد البلاتين في المعاملات ​الفورية 4.7% إلى 2269.82 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ 4 فبراير، وزاد البلاديوم 1.9% إلى 1801.47 دولار، وهو أعلى مستوى في 3 أسابيع.