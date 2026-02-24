الذهب يسجل أعلى سعر في 3 أسابيع

ارتفع ​الذهب بأكثر من 1 %، أمس، مسجلاً أعلى مستوى في 3 ​أسابيع مدفوعاً بالضبابية التي أثارها قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، ما دفع الدولار إلى التراجع وزاد الإقبال على الذهب.وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1 % إلى 5152.11 دولاراً للأوقية (⁠الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 1.8 % إلى 5172.80 دولاراً. وصعدت ​الفضة في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 86.55 دولاراً للأونصة وهو أعلى مستوى في أسبوعين وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2164.62 دولاراً وزاد البلاديوم 1.2 % إلى 1769.43 ​دولاراً.