الذهب يرتفع فوق 5000 دولار مجدداً

ارتفعت ​أسعار الذهب، أمس، بعد أن ارتفعت بأكثر ‌من 2% ​في اليوم السابق، إذ أدى التوترالجيوسياسي المستمر بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، بينما يقيّم المستثمرون مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5004.47 دولارات للأوقية (⁠الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3% إلى 5025.10 دولاراً.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في كابيتال دوت كوم، «‌إذا كان هناك أي شيء يمكن الإشارة إليه يدعم الذهب فهو احتمال نشوب صراع في الشرق الأوسط ‌وما يرافقه من طلب على الملاذات الآمنة».

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في يناير أن صانعي السياسات اتفقواعلى الإبقاء على أسعار ​الفائدة، لكنهم ظلوا ⁠منقسمين بشأن خطواتهم التالية، حيث أبدى العديد منهم استعدادهم لرفع الفائدة إذا استمر التضخم مرتفعاً و مال آخرون إلى دعم مزيد ⁠من الخفض إذا تراجع التضخم.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 78.36 ​دولاراً بعد ارتفاعها بأكثر من 5%، أول من أمس وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2084.71 دولاراً وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1722.94 دولاراً.