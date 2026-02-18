الذهب يرتفع بدعم من عمليات شراء

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بدعم من عمليات شراء ​بعد تراجعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة إثر ‌تقدم المحادثات ​بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا شكل ضغطا على الأسعار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4886.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة ⁠أمس الثلاثاء حين سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل عند 4904.50 دولارات.

وواصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في ‌حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في ‌المستقبل.

ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى جعل المعدن النفيس ‌المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

والأسواق في البر الرئيسي ‌للصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا ‌الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، مما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.

وتظهر ​أداة فيد ووتش ‌التابعة لمجموعة سي.​إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا ⁠ثلاثة تخفيضات للفائدة الأمريكية هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

في غضون ​ذلك، قال ⁠وزير الخارجية ⁠الإيراني عباس عراقجي إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية خلال الجولة الثانية من المحادثات النووية في جنيف أمس الثلاثاء لكن ⁠لا يزال أمام الطرفين مسائل يتعين العمل عليها.

وفي جنيف أيضا، اختتم مفاوضون من أوكرانيا وروسيا اليوم الأول من محادثات سلام بوساطة أمريكية تستمر يومين وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كييف للتحرك سريعا للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ‌ينهي الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربعة أعوام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ​الفضة في المعاملات الفورية

0.8 بالمئة إلى 72.86 دولارا للأوقية بعد تراجعها بأكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 2025.80 دولارا للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.5 ​بالمئة إلى 1690.54 ‌دولارا.