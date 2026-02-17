الذهب ينخفض مع ​استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية

انخفض الذهب واحدا بالمئة اليوم الثلاثاء مع ​استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة ‌القمرية ​الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4947.98 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01.10 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6 بالمئة إلى 4966.80 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي ‌العملات الأخرى.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء، بينما الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا ‌الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتظهر أداة ‌فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق ‌تتوقع حاليا أن يقدم مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة ​أساس هذا العام.

ويرتفع ‌الذهب، الذي لا ​يدر عائدا، مع انخفاض أسعار ⁠الفائدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيشارك "بصورة غير مباشرة" في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج ​طهران النووي ⁠والتي من المقرر ⁠أن تبدأ اليوم الثلاثاء في جنيف، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ⁠مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أمس الاثنين قبل جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل النزاع النووي، مع عدم وجود مؤشرات تذكر على استعداد أي من الطرفين للتوصل إلى حل وسط واستمرار التلويح بشن ‌عمل عسكري أمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة ​إلى 74.51 دولارا للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2025.05 دولارا للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.5 ​بالمئة إلى 1698.‌10 دولارا.