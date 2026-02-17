الذهب ينخفض مع صعود الدولار

انخفضت ​أسعار الذهب، أمس، متأثرة بضعف أحجام التداول مع إغلاق ‌الأسواق الأمريكية والصينية ​بسبب العطلات الرسمية المحلية، في حين ضغط صعود الدولار على المعدن النفيس.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4997.77 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.⁠6% إلى 5018.70 دولاراً للأونصة.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما يجعل ‌المعدن النفيس المقوم به أعلى تكلفة على حائزي العملات ‌الأخرى. وترسم أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية صوراً متباينة لخفض مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌أسعار الفائدة، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يناير، في حين ‌تسارع نمو الوظائف ​بشكل غير متوقع في الشهر نفسه.

وقال ⁠أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو الجمعة، إن أسعار الفائدة قد تنخفض، لكنه أشار إلى أن التضخم في أسعار ​الخدمات ⁠لا يزال مرتفعاً.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، نُقل عن دبلوماسي إيراني قوله، الأحد، إن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق نوي مع الولايات المتحدة يتيح منافع اقتصادية لكلا الجانبين.

وهبطت ‌الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 77.01 دولاراً للأونصة بعد هبوطها 3% في وقت سابق وصعدت الفضة 3.4% يوم الجمعة. ونزل البلاتين 1.9% إلى 2023.51 دولاراً للأونصة وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1694.06 دولاراً للأونصة.