الذهب والفضة ينتعشان بعد هبوط بفضل عمليات الشراء

انتعشت أسعار الذهب والفضة اليوم الجمعة بفضل ​عمليات شراء بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها ‌في أسبوع خلال ​الجلسة الماضية حين تزايدت ضغوط البيع بعد أن حدت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 0127 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4966.83 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد ⁠هبوطه بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الخميس ليبلغ أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا دون مستوى خمسة آلاف دولار.

وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.‌7 بالمئة إلى 4985.40 دولاراً للأوقية.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 76.76 دولاراً للأوقية ‌بعدما هوى 11 بالمئة يوم الأربعاء.

ولم يشهد ‌الدولار تغيرا يذكر إلى حد كبير مقابل العملات الرئيسية ‌أمس الخميس محافظا على ‌استقراره بعد الإشارات المتضاربة من أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية. ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة ​المعادن المقومة بالعملة ‌الأمريكية بالنسبة لحائزي ​العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات صادرة يوم ⁠الأربعاء أن سوق العمل الأمريكية استهلت عام 2026 على نحو أقوى من المتوقع مما يعزز التكهنات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ​لفترة أطول.

وزاد ⁠عدد الوظائف ⁠غير الزراعية 130 ألفا في يناير بعد زيادة معدلة بالخفض بما يصل إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر ⁠. وهبط معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجعت إلى 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم ‌المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار ​السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 2033.15 دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة ​إلى 1639.99 دولاراً.