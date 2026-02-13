الذهب يهبط دون 5 آلاف دولار والفضة تتكبد 8.5 %

انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل كبير أمس بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة في يناير، ما أدى لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب، فيما وضعت قوة الدولار ضغطاً إضافياً على السوق. وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.5% إلى 4960 دولاراً للأوقية (الأونصة).
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 83.59 دولاراً للأونصة قبل أن تعمق خسائرها إلى 8.5 % إلى نحو77 دولار .
وقال أولي هانسن رئيس أبحاث السلع الأولية في ساكسو بنك: «تراجع الذهب والفضة بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من التوقعات بقرارات وشيكة لخفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي ما أدى إلى ارتفاع الدولار».
وانخفض سعر البلاتين 0.7% إلى 2117.09 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1704.50 دولارات.