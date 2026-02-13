الذهب يهبط دون 5 آلاف دولار والفضة تتكبد 8.5 %

انخفضت ​أسعار الذهب والفضة بشكل كبير أمس بعد صدور بيانات أقوى من ‌المتوقع ​عن الوظائف في الولايات المتحدة في يناير، ما أدى لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب، فيما وضعت قوة الدولار ضغطاً إضافياً على السوق. وخلال التعاملات هبط الذهب في ⁠المعاملات الفورية بنحو 2.5% إلى 4960 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وتراجعت ‌الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 83.59 دولاراً للأونصة قبل أن تعمق خسائرها إلى 8.5 % إلى نحو77 دولار .

وقال ‌أولي هانسن رئيس أبحاث السلع الأولية في ‌ساكسو بنك: «تراجع الذهب والفضة ‌بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من التوقعات بقرارات وشيكة ​لخفض الفائدة ‌من جانب ​مجلس الاحتياطي الأمريكي ⁠ما أدى إلى ارتفاع الدولار».

وانخفض سعر البلاتين 0.7% إلى 2117.09 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1704.50 دولارات.