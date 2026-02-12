الذهب يتراجع بعد صعود الدولار عقب بيانات قوية للوظائف الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد ارتفاع شهده الدولار ​عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير التي جاءت أقوى ‌من المتوقع، ​لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غداً الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.

بحلول الساعة 0318 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 5065.98 دولاراً للأوقية (الأونصة).

واختتم تعاملات الجلسة الماضية على ⁠ارتفاع بأكثر من واحد بالمئة.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2 بالمئة إلى 5087.30 دولاراً للأوقية.

وقال كريستوفر وانج المحلل لدى أو.سي.بي.سي "ربما كان لتقرير الوظائف القوي الذي ‌أدى إلى تراجع طفيف في توقعات خفض أسعار الفائدة دور في حركة الذهب الضعيفة".

وارتفع مؤشر الدولار بعد تقرير الوظائف الذي أشار إلى متانة الاقتصاد الأمريكي، ‌ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية ‌بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة على ‌غير المتوقع في الشهر الماضي وانخفض ‌معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة، لكن أكبر زيادة في الوظائف خلال 13 شهرا ربما تعطي صورة ​مبالغا فيها عن ‌متانة سوق العمل حيث أظهرت ​المراجعات أن الاقتصاد أضاف 181 ⁠ألف وظيفة فقط في عام 2025 بدلا من 584 ألف وظيفة بحسب التقديرات السابقة.

ووفقا لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس أمس، سينمو عجز الميزانية الأمريكية بشكل ​طفيف في ⁠السنة المالية 2026 ⁠إلى 1.853 تريليون دولار مما يدل على أن سياسات الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية تزيد من سوء الوضع المالي للبلاد في ظل النمو الاقتصادي المنخفض.

وأظهر استطلاع ⁠لرويترز أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال فترة ولاية رئيسه جيروم باول التي تنتهي في مايو، لكنه سيخفضها فورا بعد ذلك في يونيو وسط تحذيرات الاقتصاديين من أن السياسة النقدية في عهد خليفته المحتمل كيفن وارش قد تصبح فائقة التيسير.

ويترقب ‌المستثمرون الآن تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي اليوم وبيانات التضخم غدا الجمعة للتكهن بمسار السياسة النقدية.

وبالنسبة ​للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 83.81 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعها أربعة بالمئة أمس الأربعاء.

وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2126.52 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 1.​4 بالمئة إلى 1722.67 ‌دولاراً.