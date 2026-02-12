الذهب يرتفع مع تراجع الدولار والعوائد

ارتفع الذهب، أمس، مع انخفاض الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 5048.27 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ⁠أبريل 0.8 %إلى 5072.60 دولاراً للأونصة.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أسبوعين تقريباً، ما جعل الذهب ‌المسعر بالدولار في متناول المشترين الأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، ‌انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ‌أدنى مستوى منذ شهر ‌تقريباً. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لـ«سي.إم.إي» أن المستثمرين يتوقعون خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 25 ‌نقطة أساس مرتين على الأقل في 2026.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.4 % لتسجل 83.40 دولاراً للأونصة، بعد انخفاضها بأكثر من 3 % في الجلسة السابقة.