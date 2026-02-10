الذهب ينخفض مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة

تراجع الذهب، اليوم ⁠الثلاثاء، وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة، أعطى دعماً للأسهم العالمية، مع ترقب المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع، ومن شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة، الذي سيقرره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وخلال التعاملات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 5055.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وكان الذهب قد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق عند 5594.82 دولاراً للأونصة في 29 يناير.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل عند 5078.10 دولاراً.

وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل في أكتيف تريدز «اتسمت بداية الأسبوع بعودة شهية المخاطرة في الأسواق المالية، وهو ​ما انعكس في مكاسب مؤشرات الأسهم، ما أثر سلباً في ​أسعار الذهب».

وصعدت الأسهم العالمية ​في التعاملات الآسيوية، مدفوعة باستمرار المكاسب في طوكيو، بعد فوز حزب رئيسة الوزراء ‌اليابانية ساناي تاكايتشي في الانتخابات التي جرت ⁠مطلع الأسبوع.

وارتفع الدولار 0.1 %، ما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون عدداً من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها ​تقرير الوظائف ​غير الزراعية، غداً الأربعاء، وبيانات التضخم يوم الجمعة.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ‍سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً خفض سعر الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أمس الاثنين، إن معدلات نمو التوظيف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة، بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.4 %، إلى 2093.30 دولاراً للأونصة، بينما نزل البلاديوم 0.4 %، إلى 1734.49 دولاراً.