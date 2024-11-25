الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار والطلب على الملاذ الآمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات لاستجلاء توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 00.14 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2719.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب سادس جلسة على التوالي من المكاسب.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2721.10 دولارا للأوقية.

وعادة ما يرتفع الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وفي بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق في الوقت الراهن بنسبة 51 بالمئة أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.39 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.34 بالمئة إلى 966.88 دولارا. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1017.28 دولارا للأوقية.