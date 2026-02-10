الذهب يحتفظ ببريقه فوق 5100 دولار

⁠احتفظ الذهب بمكاسبه في المعاملات الفورية ليظل فوق مستوى 5100 آلاف دولار للأوقية (الأونصة)، أمس، في ظل تراجع الدولار، مع عودة التركيز على مسار أسعار الفائدة وسط ترقب المستثمرين لعدد من التقارير الاقتصادية الأمريكية المهمة هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 5012.53 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد تسجيل مكاسب بلغت 4% يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1% إلى 5033.70 دولاراً للأونصة.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 4.3% إلى 81.32 دولاراً للأونصة بعد تسجيل مكاسب قاربت 10% في الجلسة السابقة. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2065.10 دولاراً للأونصة، فيما هبط البلاديوم 1.1% إلى 1687.‍50 دولاراً.