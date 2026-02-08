رغم صعوده القياسي.. لماذا يرفض الملياردير وارن بافيت الاستثمار في الذهب؟

يعتبر الملياردير وارن بافيت، المستثمر الأسطوري والرئيس التنفيذي السابق لشركة بيركشاير هاثاواي (الذي تقاعد في نهاية عام 2025)، من أشد المنتقدين للاستثمار في الذهب ويعتبره المعدن الذي لاينتج شيئاً.

فعلى الرغم من الأداء القوي للذهب في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بلوغه مستويات قياسية في عام 2025 و 2026 مدفوعاً بمخاوف التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعمليات شراء البنوك المركزية، إلا أن بافيت تجنب باستمرار المعدن النفيس كاستثمار أساسي. ولا تتضمن محفظته الاستثمارية، كما هو موضح في أحدث تقارير بيركشاير حتى منتصف عام 2025، أي استثمارات مباشرة في الذهب، وقد أكد أن الذهب لا يتناسب مع فلسفته الاستثمارية القائمة على القيمة وفق timesnownews.

يتلخص اعتراض بافيت الرئيسي في فكرة أساسية واحدة: الذهب غير منتج، في رسالته الشهيرة للمساهمين عام 2011، كتب أن للذهب "عيبين رئيسيين: كونه غير مفيد ولا منتجاً".

بافيت والعملات المشفرة

يُفضّل وارن بافيت بشدة الأصول الإنتاجية على العملات المشفرة، التي يعتبرها مضاربة، وقد انتقد البيتكوين، واصفًا إياها بـ"الغبية" و"الشريرة" لتقويضها الأنظمة المالية.

يُفضّل بافيت الاستثمارات التي تُدرّ تدفقات نقدية ولها قيمة جوهرية، مثل الأسهم أو الأراضي الزراعية، على الأصول التي تعتمد فقط على ارتفاع الأسعار دون إنتاج أي قيمة، ويتماشى هذا مع إيمانه الراسخ بالاستثمار القائم على القيمة.

ما هي استراتيجية الاستثمار التي يستخدمها بافيت خلال فترات انكماش السوق؟

على الرغم من أن للذهب استخدامات صناعية، كصناعة الإلكترونيات نظراً لموصليته، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة المجوهرات، إلا أن هذه الاستخدامات محدودة ولا تستوعب كميات جديدة منه على نطاق واسع، ويقارن بافيت هذا الوضع بالأصول الإنتاجية كالأراضي الزراعية والمصانع والشركات التي تُنتج السلع والخدمات باستمرار.

على عكس أسهم الشركات التي تحقق أرباحًا، وتدفع أرباحاً موزعة، وتعيد استثمار رأس المال، أو تعيد شراء أسهمها، يبقى الذهب خاملاً، فهو لا يُدرّ أي دخل ولا ينمو تلقائياً، وقد صرّح وارن بافيت بمقولته الشهيرة: "يمكنك الاحتفاظ بأونصة من الذهب لمدة قرن كامل، ولن يتبقى لديك سوى أونصة واحدة - لا نمو، ولا عائد".

وقد عزز هذا الرأي في المقابلات، واصفاً الذهب بأنه في الأساس "طريقة للاستثمار في الخوف"، فعندما يتصاعد الخوف أثناء الأزمات، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع حيث يسعى المستثمرون إلى الأمان؛ وعندما يتلاشى الخوف، تنخفض الأسعار - لأن المعدن نفسه لا ينتج شيئاً ذا قيمة.

مقارنة الأداء التاريخي

كثيراً ما يستخدم بافيت المقارنات طويلة الأجل لتوضيح وجهة نظره. فعندما تولى إدارة بيركشاير هاثاواي في منتصف الستينيات، كان سعر الذهب حوالي 35 دولاراً للأونصة، بينما كانت أسهم بيركشاير تُباع في حدود 10 دولارات، وعلى مر العقود، تضاعفت قيمة بيركشاير بشكل كبير بفضل نمو أعمالها وإعادة استثمار أرباحها، متجاوزةً بذلك أداء الذهب في معظم الفترات طويلة الأجل.

وفي مثال آخر من رسالته لعام 2011، سلط بافيت الضوء على أنه في الفترة من 1900 إلى 2000، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عدة مرات مع دفع أرباح الأسهم، متفوقاً بشكل كبير على الذهب، الذي اعتمدت عوائده فقط على ارتفاع الأسعار.

حتى مع الاعتراف بالارتفاعات الحادة للذهب - مثل ارتفاعه في عام 2025 و2026 يؤكد بافيت أنه على المدى الطويل جداً، تميل الأصول الإنتاجية مثل الأسهم والعقارات إلى تحقيق عوائد فائقة لأنها تنمو بشكل جوهري وتولد دخلاً.

منهج

يرى بافيت أن الذهب أقرب إلى مخزن للقيمة للمضاربة أو وسيلة للتحوط ضد الخوف منه إلى استثمار حقيقي،وكثيراً ما قارنه سلباً بالأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل، أو المباني السكنية المؤجرة، أو استثمارات الأسهم العامة التي تستفيد من النمو الاقتصادي، وكما قال ذات مرة، فإن الذهب "لا يفعل شيئاً سوى أن يبقى هناك وينظر إليك".

لا يعني نقد بافيت أن الذهب لا دور له على الإطلاق، فالعديد من المستثمرين يستخدمونه للتنويع، والحماية من التضخم، أو التأمين ضد انخفاض قيمة العملة، لكن بافيت يرى أن الأصول الإنتاجية - كالأسهم والشركات والعقارات - أفضل بكثير لتحقيق الثروة على المدى الطويل.

مع انتقاله إلى مرحلة ما بعد التقاعد، لا يزال تشكيك بافيت الذي دام عقوداً تجاه الذهب قائماً. لم يتغير اعتقاده الأساسي قط: الذهب لا يخلق قيمة من تلقاء نفسه؛ فعوائده تعتمد كلياً على أن يدفع شخص آخر سعراً أعلى في المستقبل.