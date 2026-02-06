الطلب على الملاذ الآمن يصعد بأسعار الذهب

صعدت أسعار ⁠الذهب اليوم الجمعة، متعافية من موجة بيع حادة في الجلسة السابقة ‌مع تراجع الأسهم العالمية واستمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين رفعت مجموعة (سي. إم. إي) المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية شروط التداول على المعادن النفيسة للحد من المخاطر.

وخلال التعاملات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 % إلى ⁠4859.43 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 0.1 % إلى 4883.10 دولاراً.

وقال كلفن وونج كبير محللي ⁠السوق لدى أواندا «أرى تدفقات محدودة نحو الذهب كملاذ آمن، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الحذر لا يزال قائماً بعد موجة البيع الحادة يوم الجمعة الماضي... ولا تزال ​المخاوف بشأن التوتر بين إيران والولايات المتحدة قائمة».

وأضاف «من ​المرجح أن تشهد أسعار ​الذهب تحركات متقلبة في الأمد القريب جداً، بين مستوى مقاومة رئيسي عند 5169 دولاراً ‌ومستوى دعم رئيسي عند ‌4400 دولار ⁠للأونصة».

وبدأت إيران والولايات المتحدة اليوم الجمعة محادثات في سلطنة عمان بشأن برنامج طهران النووي.

وامتدت موجة بيع واسعة في وول ستريت إلى الأسواق الآسيوية اليوم الجمعة، مما دفع العديد ​من مؤشرات ​الأسهم الإقليمية إلى التراجع.

والذهب ملاذ آمن تقليدي وغالباً ما يحقق أداء جيداً في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات ‍الفورية 4.2 % إلى 74.22 دولاراً للأوقية، بعد أن هبطت في وقت سابق من التعاملات الآسيوية إلى ما دون مستوى 65 دولاراً.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض الذهب 0.1 % بينما هوت الفضة بأكثر من 12 % بعدما تراجعت 18 بالمئة الأسبوع الماضي، متكبدة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 2011.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 2004.85 دولارات للأونصة، وزاد البلاديوم 2.3 % إلى 1653.13 دولاراً، وتكبد المعدنان خسارة أسبوعية.