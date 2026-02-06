تراجع الذهب وتهاوي الفضة مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب أمس، وهوت الفضة بأكثر من 11 % مع جني المضاربين للأرباح بعد ‌ارتفاع استمر ليومين، في حين تعرض المعدنان اللذان يعدان من الملاذات الآمنة للضغط، بفعل ارتفاع الدولار وتراجع التوتر الجيوسياسي.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 4869.85 دولاراً للأوقية «الأونصة»، قبل أن ينخفض بأكثر من 3 % في ⁠وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.2 % إلى 4891.30 دولاراً للأونصة.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 10.8 في المئة إلى 78.50 دولاراً للأوقية بعد ⁠انخفاضها 17 % في وقت سابق من الجلسة.

وقال كارستن مينكه، المحلل لدى جوليوس باير: «هذا أثر للتقلبات التي نشهدها منذ يوم الجمعة الماضي. لم تستقر السوق بعد، ولهذا السبب نشهد موجة بيع أخرى ​بعد انتعاش اليومين الماضيين». وأضاف أن التقلبات ستستمر على المدى القصير.

وشهدت ​أسعار المعادن النفيسة تقلبات ​حادة، خلال الجلسات القليلة الماضية، إذ سجل الذهب والفضة أكبر خسائرهما منذ عقود يوم الجمعة الماضي بعد ‌أن بلغا مستويات ‌غير مسبوقة في ⁠وقت سابق من ذلك الأسبوع.

وامتدت خسائر الذهب ليصل إلى 4403.24 دولارات يوم الاثنين، فيما تراجعت الفضة إلى 71.32 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها في شهر، وذلك بعد أن تسبب ترشيح كيفن ​وارش الرئيس السابق ​لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لرئاسة البنك المركزي الأمريكي في تهدئة المخاوف بشأن احتمال اتباع المجلس سياسة نقدية فائقة التيسير، ما عزز صعود الدولار.

الملاذات الآمنة

غير أن المخاوف من تنامي التوتر بين الولايات المتحدة وإيران دفعت المستثمرين يوم الثلاثاء إلى الإقبال على الملاذات الآمنة، ما أسهم في ارتفاع أسعار المعادن خلال الجلستين السابقتين. وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 6.2 % إلى 2088.70 دولاراً للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2918.80 دولاراً في 26 يناير، وتراجع البلاديوم 3.9 % تقريباً إلى 1705.75 دولارات.