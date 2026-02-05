انخفاض حاد في أسعار الذهب والفضة وسط ارتفاع الدولار وموجة بيع واسعة النطاق

شهدت ⁠أسعار الذهب والفضة انخفاضا حادا اليوم الخميس في ظل موجة بيع ‌واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا فضلا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 ⁠بالمئة إلى 4876.12 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى 4896.30 دولاراً للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم الخميس، مما يجعل الذهب ​المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج ​الخبير الاستراتيجي لدى أو.​سي.بي.سي "تراجعت المعنويات فيما يتعلق بمعظم فئات الأصول، بما في ‌ذلك المعادن النفيسة والعملات ‌المشفرة وأسهم ⁠الدول، إذ تتفاقم الخسائر وتخلق حلقة مفرغة وسط شح السيولة في السوق".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 12.4 بالمئة إلى 77.09 دولاراً للأوقية. وكان المعدن ​النفيس قد ​سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولاراً.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتفقت إيران والولايات المتحدة على عقد محادثات في سلطنة عمان غدا الجمعة، وفقا لما أفاد به مسؤولون من الجانبين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب محادثات وصفها بأنها كانت "إيجابية للغاية" مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الأربعاء، إن الصين تدرس شراء المزيد من ‍فول الصويا المزروع في الولايات المتحدة.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7 بالمئة إلى 2056.64 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولاراً في 26 يناير . وهبط البلاديوم خمسة في المئة تقريبا ‍إلى 1689.25 دولاراً.