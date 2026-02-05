الذهب يلمع قرب 5100 دولار مجدداً.. والفضة بـ 90 دولاراً



واصلت أسعار الذهب مكاسبها، الأربعاء، واقتربت مجدداً من 5100 دولار بفعل الطلب على الملاذات الآمنة، بعد أن ساهم ‌التوتر الجيوسياسي المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الإقبال على المعدن النفيس بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي في أكثر من 17 عاماً.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 5076.01 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد ⁠أن قفز 5.9 بالمئة الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008. وبلغ الذهب مستوى قياسياً عند 5594.82 دولاراً يوم الخميس الماضي. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.⁠3 بالمئة.

ويتعافى الذهب من المستوى المتدني البالغ 4403.24 دولارات الذي سجله يوم الاثنين بعد ​موجة بيع على مدى يومين هي الأكبر منذ عقود.

وقالت سوني ​كوماري المحللة في إيه.إن.​زد: «بعد هذا الارتفاع الحاد، كان من المتوقع حدوث تصحيح ولم يكن ذلك مفاجئاً، ومع ارتفاع الذهب مرة ‌أخرى، لم تتغير ‌الأساسيات كثيراً»، وأضافت أن ⁠الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية ظلت دون تغيير في الغالب.

وقال جيجار تريفيدي كبير محللي الأبحاث في شركة إندوس إند سيكيوريتيز: «في المستقبل... نتوقع نفس مستويات 5600 دولار (للذهب) بحلول نهاية النصف الأول أو نهاية أبريل،.

بينما ​ستواصل الأسعار الارتفاع بعد ​ذلك، وهدفنا لنهاية العام هو 6000 دولار للأوقية».وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية خمسة بالمئة إلى 90 دولاراً للأوقية.

وكانت قد لامست مستوى ‍قياسياً مرتفعاً يوم الخميس عند 121.64 دولاراً للأوقية، لكنها تراجعت إلى أدنى مستوى خلال شهر يوم الاثنين عند 71.33 دولاراً بعد أن سجلت انخفاضاً قياسياً للسعر خلال جلسة واحدة بلغ 27 بالمئة يوم الجمعة.