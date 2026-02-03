سوق دبي الأفضل عربياً بمكاسب 27 ملياراً

سجل سوق دبي المالي أعلى مستوى في نحو عقدين، أمس، عند 6573.36 نقطة، وصعد مؤشر السوق 2.14%، وهي أكبر وتيرة ارتفاع يومية خلال 6 أشهر ونصف بمكاسب رأسمالية 27 مليار درهم متصدراً ارتفاعات البورصات العربية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 1.089 تريليون درهم من 1.062 تريليون بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، وقفز سهم «الإمارات دبي الوطني» 6.1% عند 33 درهماً، مسجلاً أعلى مستوى منذ الإدراج.

كذلك صعد سهم «إعمار للتطوير» 4.65% عند 18 درهماً، مغلقاً عند أعلى مستوى منذ الإدراج. وواصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ310.7 ملايين درهم مرتفعاً 4% عند 15.6 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 169.5 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 100.5 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم الإثمار القابضة 4.66%، والعربية للطيران 2%، وأملاك للتمويل 1.7%، ودبي الإسلامي 1.45%. واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي ، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 231.1 مليون درهم، محصلة مشتريات بقيمة 459.1 مليون درهم، مقابل 228 مليوناً مبيعات.

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأس مالها السوقي بنحو 48.3 مليار درهم، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.196 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 4.244 تريليونات درهم أمس، منها 3.155 تريليونات درهم للأسهم في سوق أبوظبي، و1.089 تريليون في سوق دبي.

وشهدت البورصات العربية ارتفاعاً جماعياً فيما خالفت مصر الاتجاه في الأداء وارتفع مؤشر «تاسي» السعودي 1.38%، وسوق أبوظبي 0.55 % وصعد السوق الكويتي 0.3%، والقطري 0.57%، ومسقط 0.097%، وبورصة البحرين 0.17% وانخفض مؤشر بورصة مصر 0.12%.