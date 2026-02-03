سوق دبي يقفز بأكبر صعود يومي منذ يوليو 2025 بمكاسب 27 ملياراً

قفز مؤشر سوق دبي المالي عند أعلى مستوى منذ جلسة 9 أبريل 2006 (20 عاماً)، مسجلاً 6573.36 نقطة، ليصعد مؤشر السوق بـ2.14% أو ما يعادل 138 نقطة، وهي أكبر وتيرة ارتفاع يومية منذ جلسة 17 يوليو 2025 (6 أشهر ونصف تقريباً)، رابحاً نحو 27 مليار درهم ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات العربية، بدعم أداء الأسهم القيادية، ولا سيما قطاعي العقارات والبنوك، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج قوية للبنوك الوطنية عن عام 2025.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.062 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 1.089 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 6.1% عند 33 درهماً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، كذلك، صعد سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 4.65% عند 18 درهماً، مغلقاً عند أعلى مستوى له منذ الإدراج بسوق دبي المالي، وكان السهم قد ارتفع عند 18.25 درهماً خلال الجلسة، ليُسجل كذلك أعلى سعر منذ الإدراج.

وواصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ310.7 ملايين درهم مرتفعاً 4% عند 15.6 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 169.5 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 100.5 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم الإثمار القابضة 4.66%، والعربية للطيران 2%، وأملاك للتمويل 1.7%، ودبي الإسلامي 1.45%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 7.57%، وبي إتش إم كابيتال 4.25%، والإمارات ريم للاستثمار 2.7%، وأرامكس 1.85%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 231.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 459.1 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 228 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.55% عند 10338 نقطة، ليربح السوق ما يفوق 21 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 112.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 108.13 ملايين درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 106.3 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي سهما دار التأمين 15%، وأيبيكس للاستثمار 14.84% بالحد الأقصى، وزاد أوراسكوم 4.03%، ومجموعة أرام 3.9%. في المقابل، انخفضت أسهم أسمنت الخليج 3.64%، وحياة للتأمين 3.47%، والخليج اﻻستثمارية 3.15%، وهيلي القابضة 2.78%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأس مالها السوقي بنحو 48.3 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.196 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية وصولاً إلى 4.244 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.155 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.089 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتخطت سيولة الأسهم المحلية ملياري درهم، في أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، 900.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 472.25 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 35.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 1.38%، والكويتي 0.3%، والقطري 0.57%، ومسقط 0.097%، وبورصة البحرين 0.17%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.12%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.38% ليغلق عند 11321 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.9 مليارات ريال.

وصعدت أسهم أرامكو السعودية، ومعادن، ومصرف الراجحي، ورسن، ومرافق، والدوائية، وأنابيب، وصناعات كهربائية، والدرع العربي، والرمز، ودرب، بنسب تراوحت بين 1 و7%.

في المقابل، تراجعت أسهم أماك، والأول، وسابك، وعلم، ومجموعة صافولا، بنسب تراوحت بين 1 و2%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، أمس، إذ تراجع المؤشر الرئيس بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، ومجموعة إي إف جي القابضة، ومصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.168 تريليونات جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 47606 نقاط، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.34%، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.13%، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.67%.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 1.05% إلى 3572 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول نحو 14.8 مليون دينار.