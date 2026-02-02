توقعات بوصول الذهب إلى 6300 دولار بنهاية العام

قال جيه.بي مورجان إنه يتوقع أن يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول نهاية العام.
وواصل الذهب انخفاضه، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 5594.82 دولاراً يوم الخميس.
وأوضح في مذكرة «ما زلنا مقتنعين تماماً بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط على خلفية التحرك الواضح والهيكلي والمستمر في ظل الأداء المميز للأصول الفعلية مقابل الأصول الورقية».
ويتوقع جيه.بي مورجان الآن أن تبلغ مشتريات البنوك المركزية من الذهب 800 طن في عام 2026، وأرجع هذا للاتجاه المستمر لتنويع الاحتياطيات.
أما فيما يتعلق بالفضة التي هوت أسعارها هي الأخرى بعدما بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولاراً يوم الخميس، فقد أصبح من الصعب تحديد العوامل المحركة، ما زاد من حذر جيه.بي مورجان.
وقال جيه.بي مورجان: «ما زلنا نرى فرصاً مواتية للفضة في المتوسط (عند نحو 75-80 دولاراً للأوقية) في الوقت الراهن مقارنة بتوقعاتنا السابقة، فبعد تفوقها في السباق مع الذهب سيكون من غير المرجح أن تتخلى الفضة تماماً عن مكاسبها».