توقعات بوصول الذهب إلى 6300 دولار بنهاية العام

قال جيه.بي ⁠مورجان إنه يتوقع أن يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول نهاية العام.

وواصل الذهب انخفاضه، الاثنين، إلى ⁠أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان المعدن النفيس قد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 5594.82 ⁠دولاراً يوم الخميس.

وأوضح في مذكرة «ما زلنا مقتنعين تماماً بتفاؤلنا تجاه الذهب على المدى المتوسط على خلفية التحرك الواضح ​والهيكلي والمستمر في ظل الأداء المميز ​للأصول الفعلية مقابل ​الأصول الورقية».

ويتوقع جيه.بي مورجان الآن أن تبلغ ‌مشتريات البنوك ‌المركزية من الذهب ⁠800 طن في عام 2026، وأرجع هذا للاتجاه المستمر لتنويع الاحتياطيات.

أما فيما يتعلق بالفضة التي هوت أسعارها ​هي الأخرى ​بعدما بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولاراً يوم الخميس، فقد أصبح من الصعب تحديد العوامل المحركة، ما زاد من حذر جيه.بي مورجان.

وقال جيه.بي مورجان: «ما زلنا نرى فرصاً مواتية للفضة في ‍المتوسط (عند نحو 75-80 دولاراً للأوقية) في الوقت الراهن مقارنة بتوقعاتنا السابقة، فبعد تفوقها في السباق مع الذهب سيكون من غير المرجح أن تتخلى الفضة تماماً عن ‍مكاسبها».