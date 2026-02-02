الذهب يهبط 1.5% بفعل صعود الدولار

واصل الذهب ⁠انخفاضه يوم الاثنين، متأثراًبارتفاع الدولار، في ‌ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة، في حين تعافت الفضة ⁠من أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع الذي سجلته يوم الجمعة.

وانخفض الذهب في المعاملات ⁠الفورية 1.5 بالمئة إلى 4793.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0046 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى ​مستوى له في أكثر من ​أسبوع يوم الجمعة.

وكان ​الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند ‌5594.82 ‌دولار يوم ⁠الخميس.

وزات العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 1.6 بالمئة إلى 4818.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة ​الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 85.98 دولار ‍للأوقية. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولار يوم الخميس.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 2120.05 دولاراً ‍للأوقية بعد أن سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولاراً في 26 يناير ، فيما انخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1682.59 ‍دولار.