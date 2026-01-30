رغم تراجعه.. الذهب يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980

انخفض الذهب بأكثر من أربعة بالمئة اليوم ⁠الجمعة بسبب ما تردد حول احتمال تولي شخص يميل للتشديد النقدي ‌رئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكن المعدن النفيس لا يزال في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب شهرية له منذ عام 1980 مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط توتر جيوسياسي واقتصادي مستمر.

بحلول الساعة 03.23 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 3.9 ⁠بالمئة إلى 5183.21 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه خمسة بالمئة في وقت سابق. وسجل الذهب مستوى لم يبلغه من قبل عند 5594.82 دولارا في الجلسة الماضية.

وتجاوزت مكاسب الذهب ⁠20 بالمئة حتى الآن هذا الشهر محققا زيادة للشهر السادس على التوالي، في أكبر ارتفاع شهري منذ يناير 1980.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.7 بالمئة إلى ​5176.40 دولارا للأوقية اليوم الجمعة.

وقال تيم ووترر كبير ​محللي التداول في كيه.إم.​سي "لذا، فإن اختيار رئيس للبنك المركزي الأمريكي ربما يكون أقل ميلا للتيسير النقدي وانتعاش ‌الدولار، كل ذلك ‌ساهم في انخفاض ⁠سعر المعدن النفيس".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم الكشف اليوم الجمعة عن مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي خلفا لجيروم باول.

وتعافى الدولار من أدنى مستوياته في عدة سنوات، مدعوما جزئيا بقرار ​يوم الأربعاء الإبقاء ​على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، لكنه يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة ‍لحائزي العملات الأخرى. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض سعر الفائدة مرتين في عام 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.7 بالمئة إلى 109.55 دولارات للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 121.64 دولارا في ‍الجلسة الماضية. وكسب المعدن 56 بالمئة حتى الآن هذا الشهر في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له على الإطلاق.

وخسر البلاتين 5.3 بالمئة إلى 2489.31 دولارا للأوقية بعد بلوغه أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولارا يوم الاثنين، بينما ارتفع البلاديوم 5.8 ‍بالمئة إلى 1890.25 ⁠دولارا.