الذهب قرب 5600 دولار مع الإقبال على أصول الملاذ الآمن

مع تهافت المستثمرين على أصول ⁠الملاذ الآمن وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، صعد سعر الذهب بحلول الساعة 0039 ‌بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 5561 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ 5591.61 دولار في وقت سابق فيما اقتربت الفضة من اختراق حاجز 120 دولارا.

وقال محللون في أو.سي.بي.سي في مذكرة "أدى ارتفاع أعباء الديون الحكومية والمخاوف الجيوسياسية وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات إلى تسريع إعادة تقييم دور الذهب في المحافظ الاستثمارية".

وأضافوا "لم ⁠يعد الذهب مجرد وسيلة للتحوط من الأزمات أو التضخم؛ بل أصبح يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه أصل محايد وموثوق به لتخزين القيمة، كما أنه يوفر تنويعا عبر نطاق أوسع من أنظمة الاقتصاد الكلي".

وكسر الذهب حاجز 5000 دولار للمرة الأولى يوم ⁠الاثنين وارتفع بأكثر من 10 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعا بمزيج من العوامل منها الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتراجع الدولار.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "على الرغم من أن طبيعة الارتفاع ​تشير إلى أن التراجع ليس بعيدا، فمن المتوقع أن تظل الأساسيات داعمة طوال عام ​2026، مما يجعل أي انخفاضات ​فرصا جذابة للشراء".

ولا يزال التوتر الجيوسياسي قائما بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران أمس الأربعاء على الجلوس إلى طاولة ‌المفاوضات والتوصل إلى اتفاق ‌بشأن الأسلحة النووية، وإلا فإن ⁠الهجوم الأمريكي التالي سيكون أسوأ بكثير.

وردت طهران بالتوعد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل.

من ناحية أخرى، قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أمس كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وعليه عزز المتعاملون توقعاتهم بخفض البنك المركزي ​الأمريكي تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ​في يونيو ولكن ليس قبل ذلك.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إن التضخم في ديسمبر كان على الأرجح أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة. ويستفيد الذهب، ‍وهو وسيلة تقليدية للتحوط من عدم اليقين والتضخم، من أسعار الفائدة المنخفضة . وارتفع سعر المعدن الذي لا يدر عائدا بأكثر من 27 بالمئة حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 64 بالمئة في 2025. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 118.061 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى ‍لها على الإطلاق عند 119.34 دولار في وقت سابق. وتلقت الأسعار دعما من طلب المستثمرين الباحثين عن بدائل أرخص للذهب، إلى جانب نقص المعروض وزخم الشراء.

وقفز المعدن بأكثر من 60 بالمئة حتى الآن هذا العام. وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2710.20 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2918.80 دولاراً يوم الاثنين. لكن البلاديوم هبط ‍1.3 بالمئة إلى 2048.⁠14 دولاراً للأوقية.