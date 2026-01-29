الذهب يخترق 5300 دولار.. والفضة تلامس 114

⁠

اخترق الذهب، أمس، مستوى 5300 دولار للمرة الأولى في ظل زيادة الطلب عليه وسط ‌تراجع الثقة في العملة الأمريكية ومخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وخلال التعاملات قفز الذهب في المعاملات الفورية 2 % إلى 5282.22 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس مستوى قياسي بلغ 5311.31 دولاراً في وقت سابق.

وارتفعت الأسعار بأكثر من 3 % في الجلسة السابقة وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 3.5 % إلى 5260.40 دولاراً.

وارتفع سعر المعدن الأصفر بأكثر من 20 % منذ بداية العام ليواصل ما حققه العام ​الماضي من مكاسب ​قياسية.

وذكر دويتشه بنك أول من أمس أن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأوقية في 2026، عازياً ذلك إلى استمرار الطلب الاستثماري، حيث يزيد البنوك المركزية والمستثمرون من ‍مخصصاتهم للأصول الملموسة غير الدولارية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.14 % إلى 113.97 دولاراً للأونصة، بعد أن سجلت ارتفاعاً قياسياً بلغ 117.69 دولاراً يوم الاثنين. وقفزت الفضة بالفعل بنحو 60 % منذ بداية العام.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2651.90 دولاراً للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2918.80 دولاراً يوم الاثنين. وصعد البلاديوم أيضاً 1.9 % إلى 1970.75 دولاراً.