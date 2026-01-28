الذهب يواصل صعوده الصاروخي ويتجاوز 5300 دولار



⁠تجاوز الذهب، الأربعاء، مستوى 5300 دولار للمرة الأولى مع تراجع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى في نحو 4 سنوات قبل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 5305.65 دولارات للأوقية، بحلول الساعة 0832 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد إلى مستوى قياسي بلغ 5311.⁠31 دولاراً في وقت سابق، وارتفع الذهب بأكثر من 20 % منذ بداية العام، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 4.3 % إلى 5301.90 دولار للأوقية.

ويواجه الدولار «أزمة ثقة»، ⁠وظل قرب أدنى مستوى في 4 سنوات اليوم، ما أدى إلى تزايد بيع العملة الأمريكية بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قيمتها «رائعة»، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن ​الدولار انخفض أكثر من اللازم، ويزيد تراجع الدولار من جاذبية الذهب ​للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ارتباط

وقال كلفن ​وونج، كبير محللي السوق لدى أواندا، إن ارتفاع الذهب «يرجع إلى الارتباط القوي جداً ‌وغير المباشر بالدولار، مشيراً إلى تصريح (الرئيس دونالد) ⁠ترامب رداً على سؤال عابر عن الدولار، والذي أكد فيه وجود توافق واسع النطاق داخل البيت الأبيض على أن يكون الدولار أضعف في المستقبل».

وذكر ترامب أنه سيعلن قريباً عن اختياره لمن ​سيشغل منصب رئيس البنك ​المركزي الأمريكي، وتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة بمجرد تولي الرئيس الجديد منصبه.

وقال دويتشه بنك، الثلاثاء، إن الذهب قد يرتفع إلى 6000 دولار للأوقية في 2026، عازياً ذلك إلى استمرار الطلب الاستثماري، حيث تزيد البنوك المركزية والمستثمرون من مخصصاتهم للأصول الملموسة غير الدولارية.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 114.68 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت ارتفاعاً قياسياً بلغ 117.69 دولاراً، الاثنين، وقفزت الفضة بالفعل بنحو 60 % منذ بداية العام، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 2703.11 دولارات للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2918.80 دولاراً، الاثنين، كما ارتفع البلاديوم 2.2 % إلى 1976.62 دولاراً.