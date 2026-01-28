الذهب والفضة يحومان قرب قمم تاريخية

ارتفع الذهب، أمس، بدعم من تزايد الطلب على أصول ⁠الملاذ الآمن، في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية، في حين قفزت الفضة بأكثر من 8 %، لتحوم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 %، إلى 5092.70 دولاراً للأوقية (الأونصة)، خلال التعاملات، بعد أن لامس ذروة غير مسبوقة عند 5110.50 دولارات، أول من أمس.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1 %، إلى 5088.40 دولاراً للأونصة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 6.1 %، إلى 110.19 دولارات للأونصة، بعد بلوغها مستوى قياسياً مرتفعاً عند 117.69 دولاراً أول من أمس.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2.2 %، إلى 2697.45 دولاراً ، بينما صعد البلاديوم 1.1 %، إلى 2004.37 دولارات.