الذهب يواصل ارتفاعاته التاريخية ويتجاوز 5100 دولار

قفز سعر الذهب فوق مستوى 5100 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الاثنين، مسجلا ⁠أعلى مستوى له على الإطلاق، مواصلا سلسلة ارتفاعات تاريخية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى ‌زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 5089.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5110.50 دولار في وقت سابق. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 2.2 بالمئة إلى 5086.30 دولار للأوقية.

وقفز سعر المعدن الأصفر 64 بالمئة ⁠في عام 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ 1979، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وتيسير السياسة النقدية الأمريكية وزيادة الطلب من البنوك المركزية بما في ذلك استمرار الصين في شراء للشهر الرابع عشر في ديسمبر كانون الأول، فضلا عن تدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة ⁠في البورصة.

وسجلت الأسعار مستويات قياسية متتالية على مدار الأسبوع الماضي، وارتفعت بالفعل بأكثر من 18 بالمئة هذا العام.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم إن المحفز الأحدث "هو فعليا أزمة الثقة في الإدارة الأمريكية والأصول الأمريكية، نتيجة بعض القرارات المتقلبة التي اتخذتها إدارة(دونالد) ترامب الأسبوع الماضي".

وتراجع الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ يوم الأربعاء عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين كوسيلة ضغط للاستيلاء على جرينلاند.

وذكر خلال مطلع الأسبوع أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100 بالمئة على كندا إذا أبرمت اتفاقا تجاريا مع الصين.

وهدد أيضا بفرض ‌رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة ‌على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين في ⁠محاولة واضحة للضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانضمام إلى مبادرة "مجلس السلام". ويخشى بعض المراقبين من أن يؤدي المجلس إلى تقويض دور الأمم المتحدة كمنصة عالمية رئيسية لحل النزاعات، رغم أن ترامب قال إنه سيعمل مع الأمم المتحدة.

وأدى ارتفاع الين إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع في وقت مبكر من اليوم الاثنين، مع تأهب الأسواق لتدخل محتمل للحكومة اليابانية وفي ظل تقليص المتعاملين لمراكزهم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

ويُتيح ضعف الدولار فرصة أكبر لحائزي العملات ‍الأخرى لشراء الذهب المُسعّر بالعملة الأمريكي.

ويتوقع المحللون أن ترتفع أسعار الذهب أكثر لتصل إلى 6000 دولار هذا العام، مدفوعة بتصاعد التوترات العالمية، فضلا عن الطلب القوي من البنوك المركزية والأفراد.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 4.8 بالمئة إلى 107.903 دولار، بعد أن سجلت مستوى قياسيا بلغ 109.44 دولار.

وصعد البلاتين 3.4 بالمئة إلى 2861.91 دولار ‍للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2891.6 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، وزاد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2060.70 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.

وقفزت الفضة فوق مستوى 100 دولار للمرة الأولى يوم الجمعة، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 147 بالمئة خلال العام الماضي، بفضل تدفقات المستثمرين الأفراد وعمليات شراء غذاها صعود المعدن، في ظل ‍شح متزايد في السوق الفعلية للفضة