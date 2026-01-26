الذهب يرتفع إلى مستوى تاريخي فوق 5000 دولار

قفز الذهب إلى مستوى قياسي، ‌متجاوزا مستوى 5000 دولار للأونصة (الأوقية)، مواصلا ارتفاعه التاريخي مع إقبال المستثمرين على الأصول ⁠الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأدى تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وحلف ⁠شمال الأطلسي بشأن غرينلاند إلى زيادة ارتفاع الذهب هذا العام وسط ​توقعات بمزيد من حالة ​عدم اليقين ​المالي والجيوسياسي.

وارتفع المعدن الأصفر بنسبة ‌64 بالمئة ‌في ⁠عام 2025، مدعوما بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية، وزيادة الطلب من ​البنوك المركزية - ​مع تمديد الصين موجة شراء الذهب للشهر ‍الرابع عشر في ديسمبر كانون الأول - وتدفقات قياسية في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وقال المحلل المستقل ‍روس نورمان "توقعاتنا لهذا العام أن يصل سعر الذهب إلى 6400 دولار للأونصة بمتوسط 5375 دولارا".