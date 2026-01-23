الفضة تلامس 100 دولار للأوقية لأول مرة على الإطلاق

قفزت أسعار ‌الفضة في المعاملات الفورية إلى 100 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في تاريخها اليوم ⁠الجمعة، إذ أدى الطلب القوي والتهافت على الشراء إلى زيادة ⁠الأسعار.

ويأتي ارتفاع الفضة لمستوى 100 دولار للأونصة مع إقبال المستثمرين على ​أصول الملاذ الآمن ​على خلفية ​الاضطرابات الجيوسياسية، ووسط توقعات بخفض ‌مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي (⁠البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفعت الفضة أكثر من 200 ​بالمئة ​منذ تولي ترامب منصبه لولاية ثانية في يناير ‍كانون الثاني العام الماضي. وجاءت المكاسب القوية التي حققتها الفضة مدفوعة بالتحديات المستمرة ‍في توسيع نطاق معالجة المعدن والنقص المستمر في المعروض في السوق.





