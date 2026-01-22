الذهب يتجاوز 4900 دولار للأوقية لأول مرة

تجاوز سعر الذهب في المعاملات الفورية 4900 دولار للأوقية لأول مرة، وارتفعت أسعار ⁠الذهب اليوم الخميس بفعل التوترات الجيوسياسية المستمرة التي عززت الطلب على المعدن ‌الأصفر بوصفه ملاذاً آمناً فضلاً عن ضعف الدولار وتوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق العام الجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4874.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه واحداً بالمئة ⁠تقريباً في وقت سابق من الجلسة. وبلغ المعدن النفيس ذروة جديدة أمس الأربعاء عند 4887.82 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.8 بالمئة إلى 4877.20 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر ⁠الدولار 0.4 بالمئة مقابل عملات أخرى، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وقال بيتر جرانت، نائب رئيس زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن في الشركة "التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار عموما وتوقعات تيسير البنك المركزي ​للسياسة النقدية خلال العام الجاري كلها عوامل تشكل جزءا لا يتجزأ ​من الاتجاه الكلي لتقليص هيمنة ​الدولار، ولا تزال تؤثر في الطلب على الذهب".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ضمنت حق ‌الوصول الكامل والدائم إلى ‌جرينلاند بموجب اتفاق مع ⁠حلف شمال الأطلسي، الذي أكد أمينه العام أن الحلفاء عليهم تعزيز التزامهم بأمن منطقة القطب الشمالي لدرء التهديدات من روسيا والصين.

لكن لم تتضح تفاصيل الاتفاق حتى الآن، بينما أكدت الدنمرك أن سيادتها ​على الجزيرة غير قابلة ​للنقاش.

وعلى صعيد البيانات، أظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأحدث في الولايات المتحدة ارتفاعا في إنفاق المستهلكين خلال نوفمبر تشرين الثاني وأكتوبر تشرين الأول ، مما ‍يعكس استمرار النمو الفصلي القوي للربع الثالث على التوالي.

وتتوقع الأسواق أن يقدم البنك المركزي الأمريكي على خفضين لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما في النصف الثاني من العام، مما يعزز الإقبال الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ‍2.2 بالمئة إلى 95.26 دولار للأوقية بعد بلوغها ذروة قياسية عند 95.87 دولار يوم الثلاثاء.

وقفز البلاتين في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 2551 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2558.20 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وارتفع البلاديوم ثلاثة بالمئة ‍إلى 1882 دولاراً.





