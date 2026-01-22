الذهب ينخفض بعد تراجع ترامب عن تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة

هبطت أسعار المعادن النفيسة اليوم الخميس مع ⁠انحسار التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة بعد تراجع الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة ومقترحاته بضم غرينلاند بالقوة، في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضاً، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4799.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0136 بتوقيت غرينتش بعد أن ⁠سجل مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.6 بالمئة إلى 4806.60 دولارات للأوقية.

وتراجع ترامب بشكل مفاجئ أمس الأربعاء ⁠عن تهديداته بفرض رسوم جمركية كوسيلة ضغط للسيطرة على جرينلاند واستبعد استخدام القوة وأشار إلى أن هناك اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول المنطقة الدنمركية.

وارتفع الدولار وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ​لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بينما ​ارتفعت مؤشرات وول ستريت أيضا ​على خلفية أنباء تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية.

وعادة ما تؤدي قوة الدولار إلى زيادة ‌تكلفة المعادن المقومة بالعملة ‌الأمريكية بالنسبة للمشترين ⁠في الخارج.

ويترقب المتعاملون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت ​لاحق من ​اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير ‍بعد اجتماعه يومي 27 و28 يناير كانون الثاني رغم دعوات ترامب لخفضها.

ويميل الذهب الذي لا يدر عوائد إلى تحقيق أداء جيد في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 92.38 دولاراً للأوقية بعد أن ‍سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 95.87 دولاراً يوم الثلاثاء.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 2415.60 دولاراً للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2511.80 دولاراً أمس الأربعاء. وتراجع البلاديوم واحدا في المئة إلى 1821.50 دولار بعدما سجل أعلى مستوى ‍في أسبوع خلال الجلسة ⁠السابقة.