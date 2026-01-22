الذهب يخترق 4800 دولار مدفوعاً بالمخاطر العالمية

ارتفع ⁠الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزاً 4800 دولار، أمس، وسط إقبال المستثمرين على ‌الملاذ الآمن في أعقاب عمليات بيع واسعة النطاق للأصول الأمريكية مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بسبب جرينلاند.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 2.6 % إلى 4885.11 دولاراً للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسياً ⁠بلغ 4887.82 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 2.6% إلى 4888.20 دولاراً للأونصة.

وتراجع مؤشر الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في شهر، بعدما تسببت تهديدات البيت الأبيض بشأن جرينلاند في موجة بيع واسعة للأصول الأمريكية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى ‍95.03 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2473.80 دولاراً بينما ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 1881.57 دولاراً.