ذروة جديدة للذهب فوق 4700 دولار

تجاوز سعر الذهب 4700 دولار للأونصة للمرة الأولى، أمس، بينما تداولت الفضة قرب مستوى قياسي جديد، حيث أدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين إلى تراجع المعنويات العالمية وإثارة اندفاع نحو الأصول الآمنة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 4699.93 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 05:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4701.23 دولار في وقت سابق.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.4% لتصل إلى 4706.50 دولارات للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4% إلى 94.27 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 94.72 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وقد كثف ترامب مساعيه لانتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك، العضو في حلف الناتو، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات مماثلة.

وتلقى الذهب دعماً إضافياً مع استمرار المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية هذا الأسبوع في قضية تتعلق بمحاولة ترامب عزل ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده يومي 27 و28 يناير، على الرغم من دعوات ترامب لخفضها.

ويتوقع كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة OANDA، أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة خلال 2026.