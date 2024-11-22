الذهب يلمع في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية

اتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى تحقيق أفضل أداء لها في عام مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وسط ازدياد التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تخفيضات الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 03.06 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2688.70 دولارا للأوقية. وزاد الذهب نحو خمسة بالمئة على أساس أسبوعي حتى الآن وهو أفضل أداء له منذ مطلع أكتوبر 2023.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة 2691 دولارا للأوقية.

وقال إدوارد ماير المحلل في ماريكس إن الذهب يستمد الدعم من ارتفاع عملة بتكوين إلى نحو 100 ألف دولار، والتصعيد بين روسيا وأوكرانيا.

وزادت بتكوين بأكثر من 40 بالمئة منذ الانتخابات الأمريكية في وقت سابق من نوفمبر مدفوعة بتوقعات بأن يقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة.

وأطلقت روسيا صاروخا باليستيا فرط صوتي على مدينة دنيبرو الأوكرانية أمس الخميس، ما أدى إلى تصعيد الحرب، بعد أن وافقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استخدام كييف لأسلحة غربية متقدمة لضرب الأراضي الروسية.

ويزداد الإقبال على الذهب في أوقات التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وكذلك مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 30.97 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين بنفس النسبة إلى 966.14 دولارا بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة مسجلا 1040.58 دولارا للأوقية.

وتتجه المعادن النفيسة الثلاثة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.